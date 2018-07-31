В Индонезии с вулкана Ринджани эвакуировали более 500 альпинистов

Поиски еще шести пропавших в горах продолжаются

Более 500 альпинистов, которые были заблокированы на стратовулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок, сегодня, 31 июля, эвакуировали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя местной службы спасения.

Как сообщается, 543 туриста были эвакуированы.

"Их здоровью ничего не угрожает", - сообщают спасатели.

Отмечается, что поиски еще шести пропавших в горах продолжаются.

Ранее сообщалось о 560 альпинистах, которые после мощного землетрясения в Индонезии застряли на стратовулкане Ринджани.

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.

Сообщалось, что в результате землетрясения погибли 14 человек.

Как писало РБК-Украина, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.