Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 14

В Индонезии растет число жертв в результате землетрясения

В результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок на востоке от курортного острова Бали, погибли уже 14 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, количество пострадавших в результате стихии достигло 160.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 6,4 на острове Ломбок повредило тысячи домов, сообщили в национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 3 погибших в результате землетрясения.

Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.

В июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.