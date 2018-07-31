В Індонезії з вулкана Рінджані евакуювали понад 500 альпіністів

Пошуки ще шести зниклих у горах тривають

Більше 500 альпіністів, які були заблоковані на стратовулкані Рінджані на індонезійському острові Ломбок, сьогодні, 31 липня, евакуювали. Про це повідомляє AFP з посиланням на представника місцевої служби порятунку.

Як повідомляється, 543 туриста були евакуйовані.

"Їх здоров'ю нічого не загрожує", - повідомляють рятувальники.

Наголошується, що пошуки ще шести зниклих у горах тривають.

Раніше повідомлялося 560 альпіністів, які після потужного землетрусу в Індонезії застрягли на стратовулкані Рінджані.

Нагадаємо, 29 липня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен.

Повідомлялося, що в результаті землетрусу загинули 14 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018, біля берегів Індонезії сталося три землетруси.

Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра, а другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.