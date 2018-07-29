Число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 10

Новости Происшествия 29.07.2018 - 08:16
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo))
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo))

Также сообщается о 40 раненых

В результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали, погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей.

Кроме того, как сообщается, не менее 40 человек ранены.

Многие покинули свои разрушенные дома.

Ранее сообщалось о 3 погибших в результате землетрясения.

Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Эпицентр землетресения находился на глубине в 7,5 км и в 1 км к юго-востоку от города Лелонгкен.

Ранее, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км к юго-западу от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.

В Индонезии в результате землетрясения есть погибшие В Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла
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