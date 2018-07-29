Число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 10

Также сообщается о 40 раненых

В результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали, погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей.

Кроме того, как сообщается, не менее 40 человек ранены.

Многие покинули свои разрушенные дома.

Debu beterbangan akibat longsor dari puncak Gunung Rinjani akibay diguncang gempa 6,4 SR. Aparat masih melakukan pendataan. Pendakian ditutup. pic.twitter.com/Xw3yApUpWU — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

Turis asing berhamburan keluar hotel Rinjani Lodge mengantisipasi gempa 6.4 SR dan susulannya di Lombok Timur. Hingga saat ini belum ada data korban dari turis akibat gempa. Pendataan dan penanganan darurat masih dilakukan. Kondisi aman. pic.twitter.com/JAcpcwbZdv — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

Ранее сообщалось о 3 погибших в результате землетрясения.

Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Эпицентр землетресения находился на глубине в 7,5 км и в 1 км к юго-востоку от города Лелонгкен.

Ранее, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км к юго-западу от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.