В Индонезии после землетрясения застряли на горе 560 альпинистов

Новости Происшествия 30.07.2018 - 09:30
Фото: землетрясение в Индонезии (из открытых источников)
Фото: землетрясение в Индонезии (из открытых источников)

Спасатели уже выдвинулись на помощь альпинистам

На стратовулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок после мощного землетрясения застряли 560 альпинистов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию местных властей.

Как сообщается, спасатели уже выдвинулись на помощь альпинистам.

Отмечается, что 500 человек заблокированы на стратовулкане в районе Сегара-Анакан, еще 60 находятся в районе Бату-Цирпа. 

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.

Сообщалось, что в результате землетрясения погибли 14 человек.

Как писало РБК-Украина, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.

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