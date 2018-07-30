В Индонезии после землетрясения застряли на горе 560 альпинистов

Спасатели уже выдвинулись на помощь альпинистам

На стратовулкане Ринджани на индонезийском острове Ломбок после мощного землетрясения застряли 560 альпинистов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию местных властей.



Как сообщается, спасатели уже выдвинулись на помощь альпинистам.

Отмечается, что 500 человек заблокированы на стратовулкане в районе Сегара-Анакан, еще 60 находятся в районе Бату-Цирпа.

Update gempa 6.4 SR Lombok Timur: 14 tewas dan lebih dari 1000 unit rumah rusak. Secara umum infrastruktur masih berfungsi. Bandara Lombok dan Bali normal. Pendaki Gunung Rinjani masih dievakuasi. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/M1Bl5MOir3 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км на юго-восток от города Лелонгкен.

Сообщалось, что в результате землетрясения погибли 14 человек.

Как писало РБК-Украина, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.