Из аэропорта Сиэтла угнали пассажирский самолет

Новости Происшествия 11.08.2018 - 08:48
Фото: самолет Q400 (alaskaair.com)
Фото: самолет Q400 (alaskaair.com)

Работник авиакомпании угнал самолет без пассажиров на борту

Из аэропорта Сиэтла (штат Вашингтон, США) угнали турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Q400. Об этом говорится в сообщении международного аэропорта Сиэтл/Такома в Twitter.

Сообщается, что работник одной из авиакомпаний на самолете Q400 перевозчика Horizon Air совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту. Также сообщается, что самолет рухнул в заливе Пьюджет. На место инцидента направились бригады Береговой охраны США, подробности инцидента выясняются. Также на данный момент неизвестна судьба пилота.

Из аэропорта Сиэтла угнали пассажирский самолет

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в горах Японии разбился спасательный вертолет с девятью людьми на борту. Силы воздушной самообороны подтвердили, что вертолет разбился в районе главной японской горной вершины. Следы крушения вертолета вскоре обнаружили в горном лесу в префектуре Гумма. Экипаж направлялся туда, чтобы проверить подготовку горной тропы для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные.

До этого сообщалось, что в аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета.

 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  угон,  Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС