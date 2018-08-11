Из аэропорта Сиэтла угнали пассажирский самолет

Работник авиакомпании угнал самолет без пассажиров на борту

Из аэропорта Сиэтла (штат Вашингтон, США) угнали турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Q400. Об этом говорится в сообщении международного аэропорта Сиэтл/Такома в Twitter.

Сообщается, что работник одной из авиакомпаний на самолете Q400 перевозчика Horizon Air совершил несанкционированный вылет без пассажиров на борту. Также сообщается, что самолет рухнул в заливе Пьюджет. На место инцидента направились бригады Береговой охраны США, подробности инцидента выясняются. Также на данный момент неизвестна судьба пилота.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в горах Японии разбился спасательный вертолет с девятью людьми на борту. Силы воздушной самообороны подтвердили, что вертолет разбился в районе главной японской горной вершины. Следы крушения вертолета вскоре обнаружили в горном лесу в префектуре Гумма. Экипаж направлялся туда, чтобы проверить подготовку горной тропы для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные.

До этого сообщалось, что в аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета.