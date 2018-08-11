Угон самолета в Сиэтле: опубликовано видео с места крушения

Крушение угнанного в Сиэтле самолета привело к серьезному пожару

В сети появилось видео с места крушения угнанного в Сиэтле пассажирского самолета. Запись в своем Twitter опубликовал журналист NBC Джалин Вонг.

Отметим, на видео показаны горящие обломки самолета Bombardier Q400, который был угнан работником аэропорта Сиэтла. Крушение самолета в лесной зоне привело к серьезному пожару.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что угнанный в Сиэтле самолет преследовали истребители. По данным местного издания The Seattle Times на перехват лайнера компании Horizon Air подняли два истребителя F15. В то же время официальные лица уточняют, что F15 не причастны к катастрофе. Самолет разбился возле острова Кетрон в 50 км от Сиэтла при попытке совершить сложный маневр в воздухе.

До этого стало известно, американская полиция исключает версию теракта в инциденте с угоном самолета Bombardier Q400. По мнению правоохранителей, сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не планировал использовать его для совершения теракта. Также в полиции отметили, что угонщик действовал самостоятельно.