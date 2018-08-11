Угнанный в Сиэтле самолет преследовали истребители

Угнанный лайнер разбился при попытке совершить маневр в воздухе

Угнанный в Сиэтле самолет Bombardier Q400 авиакомпании Horizon Air перед крушением преследовали два истребителя. Об этом сообщает The Seattle Times.

Сообщается, что на перехват угнанного в Сиэтле самолета были подняты в воздух два истребителя F15. В то же время официальные лица уточняют, что истребители не причастны к катастрофе. Лайнер разбился возле острова Кетрон в 50 км от Сиэтла при попытке совершить сложный маневр в воздухе.

Отметим, издание KOMO News опубликовало видео преследования. На нем видно, как пассажирский самолет летит над заливом Пьюджет в сопровождении истребителя. Также сообщается, что крушение лайнера вызвало пожар в лесу. Авиакомпания сообщила, что пилот все это время сохранял связь с диспетчером.

Horizon Q400 stolen from Sea-Tac Airport Watch: Video shows stolen Horizon Air Q400 turn upside down and dive toward Puget Sound before it crashed on Ketron Island Friday night. FULL STORY: https://komonews.com/news/local/stolen-plane-forces-ground-stop-at-seatac-airport (Video: John Waldron) Опубліковано KOMO News П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская полиция исключает версию теракта в инциденте с угоном из аэропорта Сиэтла и последующим крушением самолета Bombardier Q400. По мнению правоохранителей, сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не планировал использовать его для совершения теракта. Также в полиции отметили, что угонщик действовал в одиночку.