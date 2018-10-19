В Индонезии произошло новое землетрясение

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Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала

В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Очаг землетрясения залегал на глубине 85 километров. Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Отметим, вчера, 18 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр подземных толчков которого находился в провинции Аче на острове Суматра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате нескольких землетрясений и цунами в Индонезии, произошедших в конце сентября 2018, количество жертв составило 2091. Также Индонезии в результате обрушения начальной школы погибли 20 человек.

Как отмечается, произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси были разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. Позже ООН выделила Индонезии 15 млн долларов для ликвидации последствий цунами и землетрясения.