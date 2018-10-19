ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Индонезии произошло новое землетрясение

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 12:46
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)

Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала

В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Очаг землетрясения залегал на глубине 85 километров. Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась. 

Отметим, вчера, 18 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр подземных толчков которого находился в провинции Аче на острове Суматра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате нескольких землетрясений и цунами в Индонезии, произошедших в конце сентября 2018, количество жертв составило 2091. Также Индонезии в результате обрушения начальной школы погибли 20 человек.

Как отмечается, произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. На острове Сулавеси были разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. Позже ООН выделила Индонезии 15 млн долларов для ликвидации последствий цунами и землетрясения.

 

У берегов Новой Каледонии произошло два землетрясения В Азовском море произошло землетрясение
Новости Украины Индонезияземлетрясение Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь