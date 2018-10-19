В Індонезії стався новий землетрус

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Інформація про можливі руйнування або жертви поки не надходила

В індонезійській провінції Папуа стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, передає РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Осередок землетрусу залягав на глибині 85 кілометрів. Інформація про можливі руйнування або жертви поки не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

Зазначимо, вчора, 18 жовтня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3, епіцентр підземних поштовхів якого знаходився в провінції Аче на острові Суматра.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті кількох землетрусів і цунамі в Індонезії, що відбулися наприкінці вересня 2018, кількість жертв склало 2091. Також Індонезії в результаті обвалення початкової школи загинули 20 чоловік.

Як наголошується, стався землетрус, магнітуда якого склала 7,5. На острові Сулавесі були зруйновані тисячі житлових будинків, лікарень, готелів та інших будівель. Пізніше ООН виділила Індонезії 15 млн доларів для ліквідації наслідків цунамі і землетрусу.