В Индонезии произошло мощное землетрясение

Фото: землетрясение (flickr.com/matthilleo)

Очаг залегал на глубине 10 километров

Землетрясение магнитудой 6,8 обрушилось на остров Суматра в Индонезии в среду. В этом районе почувствовали сильные толчки, хотя сейсмологические ведомства заявили, что нет риска цунами.

Об этом сообщает Reuters.

Пока нет сообщений о жертвах или повреждении зданий. Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), по данным американского геологического надзора (USGS).

Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии сообщило, что землетрясение почувствовали в Бенгкулу, который был ближайшим к эпицентру, и в городе Паданг.

"До сих пор еще не было сообщено об убытках после землетрясения", - говорится в сообщении агентства.

Индонезия расположена на сейсмически активном "огненном кольце" в Тихом океане и испытывала смертельных землетрясений и цунами в прошлом.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Индонезии у островов Танимбар.

Напомним, на востоке Филиппин, в регионе Самар, произошло землетрясение магнитудой 6,6.