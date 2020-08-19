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В Индонезии произошло мощное землетрясение

Суматра, Среда 19 августа 2020 05:47
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Фото: землетрясение (flickr.com/matthilleo)
Автор: Инна Собора

Очаг залегал на глубине 10 километров

Землетрясение магнитудой 6,8 обрушилось на остров Суматра в Индонезии в среду. В этом районе почувствовали сильные толчки, хотя сейсмологические ведомства заявили, что нет риска цунами.

Об этом сообщает Reuters.

Пока нет сообщений о жертвах или повреждении зданий. Землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), по данным американского геологического надзора (USGS).

Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии сообщило, что землетрясение почувствовали в Бенгкулу, который был ближайшим к эпицентру, и в городе Паданг.

"До сих пор еще не было сообщено об убытках после землетрясения", - говорится в сообщении агентства.

Индонезия расположена на сейсмически активном "огненном кольце" в Тихом океане и испытывала смертельных землетрясений и цунами в прошлом.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Индонезии у островов Танимбар.

Напомним, на востоке Филиппин, в регионе Самар, произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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