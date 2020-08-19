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В Індонезії стався потужний землетрус

Суматра, Середа 19 серпня 2020 05:47
В Індонезії стався потужний землетрус
Фото: землетрус (flickr.com/matthilleo)
Автор: Инна Собора

Осередок залягав на глибині 10 кілометрів

Землетрус магнітудою 6,8 обрушився на острові Суматра в Індонезії в середу. В цьому районі відчули сильні поштовхи, хоча сейсмологічні відомства заявили, що немає ризику цунамі.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі немає повідомлень про жертви чи пошкодження будинків. Землетрус був на глибині 10 км (6,21 милі), за даними американського геологічного нагляду (USGS).

Метеорологічне, кліматологічне та геофізичне агентство Індонезії повідомило, що землетрус відчули в Бенгкулу, який був найближчим до епіцентру, та місті Паданг.

"Дотепер ще не було повідомлено про збитки після землетрусу", - йдеться в повідомленні агентств.

Індонезія розташована на сейсмічно активному "вогняному кільці" в Тихому океані і зазнавала смертельних землетрусів і цунамі в минулому.

Раніше землетрус магнітудою 5,6 стався в східній частині Індонезії біля островів Танімбар.

Нагадаємо, на сході Філіппін, в регіоні Самар, стався землетрус магнітудою 6,6.

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