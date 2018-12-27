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В Индонезии предупредили о возможных новых оползнях

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 02:49
В Индонезии предупредили о возможных новых оползнях
Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/LodniNoviny)

Специалисты установили шесть сенсоров вокруг вулкана, на котором постоянно фиксируется активность

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о высокой вероятности схода новых оползней и лавин с горы Анак-Кракатау. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аntaranews.

Как сообщается, специалисты установили шесть сенсоров вокруг вулкана, на котором постоянно фиксируется вулканическая активность.

Отметим, мощное цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погиб по меньшей мере 281 человек.

Как отмечается, число раненых достигло 1016. 57 человек числятся пропавшими без вести, а более 11 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. По словам Нугрохо, повреждены 611 домов, 69 гостиниц, 60 магазинов и 420 лодок.

В Индонезии создадут новую систему оповещения цунами Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 373
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