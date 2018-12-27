В Індонезії попередили про можливі нові зсуви

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

Фахівці встановили шість сенсорів навколо вулкана, на якому постійно фіксується активність

Агентство метеорології, кліматології і геофізики Індонезії (BMKG) попередило про високу ймовірність сходження нових зсувів і лавини з гори Анак-Кракатау. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аntaranews.

Як повідомляється, фахівці встановили шість сенсорів навколо вулкана, на якому постійно фіксується вулканічна активність.

Зазначимо, потужне цунамі обрушилося на індонезійське узбережжя увечері 22 грудня. Зондська протока, яка стала епіцентром лиха, що розділяє острови Ява і Суматра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабного цунамі на островах Ява і Суматра (Індонезія) загинула щонайменше 281 людина.

Як наголошується, число поранених досягло 1016. 57 чоловік числяться зниклими без вісті, а понад 11 тис. були змушені покинути свої будинки. За словами Нугрохо, пошкоджені 611 будинків, 69 готелів, 60 магазинів і 420 човнів.