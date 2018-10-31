В Индонезии нашли фюзеляж разбившегося самолета

Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

Поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж

Поисково-спасательные отряды обнаружили фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение у берегов Индонезии. Об этом заявил глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, передает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

"Мы серьезно верим, что нашли часть фюзеляжа JT610", - заявил Тьяджанто.

По его словам, поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж.

Напомним, Индонезия распорядилась проверить все самолеты Boeing 737 Max 8, принадлежащие национальным и коммерческим авиакомпаниям, после крушения пассажирского самолета авиалиний Lion Air.

Отметим, у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Также РБК-Украина сообщало, что на на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.