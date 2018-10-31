ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Индонезии нашли фюзеляж разбившегося самолета

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 09:31
Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)
Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

Поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж

Поисково-спасательные отряды обнаружили фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение у берегов Индонезии. Об этом заявил глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, передает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

"Мы серьезно верим, что нашли часть фюзеляжа JT610", - заявил Тьяджанто.

По его словам, поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж.

Напомним, Индонезия распорядилась проверить все самолеты Boeing 737 Max 8, принадлежащие национальным и коммерческим авиакомпаниям, после крушения пассажирского самолета авиалиний Lion Air.

Отметим, у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Также РБК-Украина сообщало, что на на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, погибли 25 человек Индонезия проверит все Boeing 737 после крушения
Новости Украины авиакатастрофаИндонезияСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь