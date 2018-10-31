В Індонезії знайшли фюзеляж літака, який розбився

Пошукова група має координатами і тепер повинна підтвердити, що це фюзеляж
Пошуково-рятувальні загони виявили фюзеляж літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії біля берегів Індонезії. Про це заявив глава збройних сил Індонезії Хаді Тьяджанто, передає РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
"Ми серйозно віримо, що знайшли частину фюзеляжу JT610", - заявив Тьяджанто.
За його словами, пошукова група має координатами і тепер повинна підтвердити, що це фюзеляж.
Нагадаємо, Індонезія розпорядилася перевірити всі літаки Boeing 737 Max 8, що належать національним і комерційними авіакомпаніям, після катастрофи пасажирського літака авіаліній Lion Air.
Зазначимо, у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.
Також РБК-Україна повідомляло, що на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.