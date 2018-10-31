В Індонезії знайшли фюзеляж літака, який розбився

Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Пошукова група має координатами і тепер повинна підтвердити, що це фюзеляж

Пошуково-рятувальні загони виявили фюзеляж літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії біля берегів Індонезії. Про це заявив глава збройних сил Індонезії Хаді Тьяджанто, передає РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

"Ми серйозно віримо, що знайшли частину фюзеляжу JT610", - заявив Тьяджанто.

За його словами, пошукова група має координатами і тепер повинна підтвердити, що це фюзеляж.

Нагадаємо, Індонезія розпорядилася перевірити всі літаки Boeing 737 Max 8, що належать національним і комерційними авіакомпаніям, після катастрофи пасажирського літака авіаліній Lion Air.

Зазначимо, у літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав біля острова Ява 29 жовтня, були проблеми зі швидкістю.

Також РБК-Україна повідомляло, що на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.