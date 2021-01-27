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В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 27 января, на индонезийском острове Ява проснулся вулкан Мерапи. Он начал извергать смесь из раскаленных скальных обломков и пепла.

Об этом сообщает dpa.

Как сообщается, вулкан извергался в течение четырех часов. Уровень опасности в настоящее время оценивается как второй. Это означает, что людям не рекомендуется находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.

Местная власть заявила о готовности провести эвакуацию жителей в случае сильного извержения вулкана.

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Отметим, вулкан Мерапи считается самым активным в Индонезии. Его высота достигает 2968 м.

Напомним, ранее на индонезийском острове Лембата из-за активизации вулкана Левотоло свои дома покинули 4 628 человек. Их эвакуировали в семи определенных пунктов.

Также сообщалось, что в августе прошлого года на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Сообщалось, что столб поднялся на высоту около 5 километров, а слои пепла накрыли села на расстоянии 19 км от вулкана.

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