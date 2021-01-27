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В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 27 січня, на індонезійському острові Ява прокинувся вулкан Мерапі. Він почав вивергати суміш із розпечених скельних уламків та попелу.

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Про це повідомляє dpa.

Як повідомляється, вулкан вивергався протягом чотирьох годин. Рівень небезпеки наразі оцінюється як другий. Це означає, що людям не рекомендовано перебувати у п’ятикілометровій зоні навколо кратера.

Місцева влада заявила про готовність провести евакуацію жителів у разі сильнішого виверження вулкана.

Зазначимо, вулкан Мерапі вважається найактивнішим в Індонезії. Його висота сягає 2968 м.

Нагадаємо, раніше на індонезійському острові Лембата через активізацію вулкану Левотоло свої домівки залишили 4 628 людей. Їх евакуювали до семи визначених пунктів.

Також повідомлялося, що в серпні минулого року на індонезійському острові Суматра відбулося виверження вулкана Сінабунг. Повідомлялося, що стовп піднісся на висоту близько 5 кілометрів, а шари попелу накрили села на відстані 19 км від вулкана.

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