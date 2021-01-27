В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі

Сьогодні, 27 січня, на індонезійському острові Ява прокинувся вулкан Мерапі. Він почав вивергати суміш із розпечених скельних уламків та попелу.

Про це повідомляє dpa.

Як повідомляється, вулкан вивергався протягом чотирьох годин. Рівень небезпеки наразі оцінюється як другий. Це означає, що людям не рекомендовано перебувати у п’ятикілометровій зоні навколо кратера.

Місцева влада заявила про готовність провести евакуацію жителів у разі сильнішого виверження вулкана.

Зазначимо, вулкан Мерапі вважається найактивнішим в Індонезії. Його висота сягає 2968 м.

Нагадаємо, раніше на індонезійському острові Лембата через активізацію вулкану Левотоло свої домівки залишили 4 628 людей. Їх евакуювали до семи визначених пунктів.

Також повідомлялося, що в серпні минулого року на індонезійському острові Суматра відбулося виверження вулкана Сінабунг. Повідомлялося, що стовп піднісся на висоту близько 5 кілометрів, а шари попелу накрили села на відстані 19 км від вулкана.