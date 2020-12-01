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Из-за вулкана в Индонезии уже эвакуировали более 4,5 тысячи человек

Остров Лембата, Вторник 01 декабря 2020 10:06
Из-за вулкана в Индонезии уже эвакуировали более 4,5 тысячи человек
Фото: вулкан (twitter.com/zeedaine)
Автор: Андрей Козловский

На индонезийском острове Лембата из-за активизации вулкана Левотоло свои дома покинули 4 628 человек. Их эвакуировали в семь определенных заранее пунктов.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, для эвакуированных спасатели установили общественные кухни и центр оказания медицинской помощи. Они также обеспечили людей питьевой водой.

Эвакуированные испытывают нехватку палаток, товаров для новорожденных, масок, одеял, спального оборудования и прочего снаряжения.

Напомним, в воскресенье вулкан Левотоло извергался в течение 10 минут, выбросив столб пепла высотой 4 км. Он расположен в северо-центральной части острова Лембата. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыла местный аэропорт.

Кроме того, РБК-Украина писало, что двумя неделями ранее на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла.

Также сообщалось, что в августе на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Сообщалось, что столб поднялся на высоту около 5 километров, а слои пепла накрыли села на расстоянии 19 км от вулкана.

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