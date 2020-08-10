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В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг

Понедельник 10 августа 2020 17:38
В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг
Фото: извержение вулкана Синабунг (5cek livejournal com)
Автор: РБК-Украина

О пострадавших и погибших не сообщается

На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб пепла поднялся на высоту около 5 километров.

Об этом сообщает Sky News.

По словам сотрудника наблюдательного поста на горе Синабунг Армена Путры, слои пепла покрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана.

В район извержения были направлены военные, которые помогали жителям близлежащих территорий расчищать от пепла поля и улицы.

О погибших или раненых в результате извержения вулкана пока не сообщалось.

Отметим, что вулкан Синабунг впервые за 400 лет проснулся в 2010 году. За эти годы он извергался несколько раз. Наиболее катастрофическими были извержения в 2014 году, когда погибли 16 человек, и в 2016 году. Тогда в результате происшествия погибли семь человек. Последний раз Синабунг проявлял активность в июне прошлого года.

Напомним, в феврале текущего года в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи на острове Ява.

Кроме того, в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре.

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