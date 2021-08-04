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В Индонезии число жертв COVID превысило 100 тысяч: каждая 5 смерть в мире приходится на страну

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Джакарта, Среда 04 августа 2021 15:58
В Индонезии число жертв COVID превысило 100 тысяч: каждая 5 смерть в мире приходится на страну Фото: в Индонезии число жертв COVID превысило 100 тысяч (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Индонезии зарегистрировали более 100 тысяч смертей от коронавируса. Каждый пятый летальный случай в мире приходится на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по последним данным, общее число инфицированных в Индонезии достигло 3,53 млн, в то время как суточный показатель смертности вырос на 1747. Всего в стране зафиксировали 100 636 летальных случаев от COVID-19.

Эксперты в области общественного здравоохранения Индонезии считают, что настоящее число может быть намного больше.

Отмечено, что число жертв от коронавируса в конце мая составляло около 50 тысяч человек, что свидетельствует о стремительном удвоении смертности.

Местные медики объясняют такую ситуацию нехваткой тестирования, подчеркивая, что "пациенты попадают в больницу в тяжелом или критическом состоянии".

Указано, что Индонезия сейчас лидирует в мире по суточному показателю выявленных случаев коронавируса.

Напомним, недавно в Индонезии зафиксировали рекордные 2069 смертей от коронавируса в сутки.

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