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Индонезия стала лидером по числу смертей от коронавируса за сутки

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Среда 28 июля 2021 07:44
Индонезия стала лидером по числу смертей от коронавируса за сутки Фото: в Индонезии зафиксировали самый высокий в мире показатель смертности от COVID-19 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 26 июля, в мире диагностировали более 577 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. В Индонезии зафиксировали рекордные 2 069 смертей от коронавируса в сутки.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Далее по количеству смертей в рейтинге находятся Бразилия и Иран. Больше всего больных обнаружили в США, Индонезии, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 61 тысячи, в Индонезии - более 45 тысяч новых заражений, в Индии - более 42 тысяч случаев.

Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Франция, Испания, Великобритания, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания.

Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире ухудшается, "Дельта" становится доминирующим штаммом.

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