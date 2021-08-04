В Індонезії число жертв COVID перевищило 100 тисяч: кожна 5 смерть у світі припадає на країну
В Індонезії зареєстрували більш ніж 100 тисяч смертей від коронавірусу. Кожний п’ятий летальний випадок у світі припадає на країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, за останніми даними, загальне число інфікованих в Індонезії досягло 3,53 млн, в той час, як добовий показник смертності зріс на 1747. Загалом у країні зафіксували 100 636 летальних випадків від COVID-19.
Експерти в галузі суспільної охорони здоров'я Індонезії вважають, що справжнє число може бути набагато вищим.
Зазначено, що число жертв від коронавірусу в кінці травня складало близько 50 тисяч осіб, що свідчіть про стрімке подвоєння смертності.
Місцеві медики пояснюють таку ситуацію браком тестування, підкреслюючи, що "пацієнти потрапляють до лікарні у важкому або критичному стані".
Вказано, що Індонезія наразі лідирує у світі за добовим показником виявлених випадків коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно в Індонезії зафіксували рекордні 2 069 смертей від коронавірусу на добу.