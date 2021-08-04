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В Індонезії число жертв COVID перевищило 100 тисяч: кожна 5 смерть у світі припадає на країну

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Джакарта, Середа 04 серпня 2021 15:58
В Індонезії число жертв COVID перевищило 100 тисяч: кожна 5 смерть у світі припадає на країну Фото: в Індонезії число жертв COVID перевищило 100 тисяч (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Індонезії зареєстрували більш ніж 100 тисяч смертей від коронавірусу. Кожний п’ятий летальний випадок у світі припадає на країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за останніми даними, загальне число інфікованих в Індонезії досягло 3,53 млн, в той час, як добовий показник смертності зріс на 1747. Загалом у країні зафіксували 100 636 летальних випадків від COVID-19.

Експерти в галузі суспільної охорони здоров'я Індонезії вважають, що справжнє число може бути набагато вищим.

Зазначено, що число жертв від коронавірусу в кінці травня складало близько 50 тисяч осіб, що свідчіть про стрімке подвоєння смертності.

Місцеві медики пояснюють таку ситуацію браком тестування, підкреслюючи, що "пацієнти потрапляють до лікарні у важкому або критичному стані".

Вказано, що Індонезія наразі лідирує у світі за добовим показником виявлених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії зафіксували рекордні 2 069 смертей від коронавірусу на добу.

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