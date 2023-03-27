Індійський попит підтримує зростання експорту російської нафти Urals, - Reuters

Індія була найбільшим покупцем морської нафти сорту Urals у березні та попит країни на цей сорт означає, що Росія має підтримувати високі обсяги експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трейдери кажуть, що зростання відвантажень нафти марки Urals призвело до посилення ринку танкерів, який і так стикається з обмеженнями через санкції. Саме тому відправники вантажів використовують танкери Suezmax, розраховані на перевезення 130 000 - 180 000 тонн, для перевезення 100 000-тонних вантажів з портів Балтійського моря. Принаймні 11 танкерів із березневого плану навантаження, які завантажували вантажі Urals із балтійських портів, були судами розміру Suezmax.

Reuters пише, що у квітні Росія може зберегти високий рівень експорту нафти задоволення потреб індійських нафтопереробників. Сезонне обслуговування НПЗ у Росії дозволить зробити це державі. Очікується, що відвантаження російської нафти Urals у березні збільшиться на 4% порівняно з лютим.

"У березні закупівлі Індією нафти марки Urals становили понад 65% загального морського експорту нафти марки Urals. Трейдери кажуть, що зростання попиту з боку індійських нафтопереробних заводів змушує Росію підтримувати експорт, попри обіцянку Москви скоротити видобуток нафти", - йдеться у матеріали.

Нафтопереробні заводи в Індії, які в минулому рідко купували російську нафту через високі транспортні витрати, стали ключовими клієнтами нафти для Росії останнім часом.

Нагадаємо, що у березні 2023 року відмічено зростання експорту російської нафти, насамперед до Китаю. Такого висновку дійшли фахівці Інституту Чорноморських стратегічних досліджень (ІЧСД).

За перші два місяці 2023 року Росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

Експорт дизельного палива з Росії цього місяця має досягти рекордного рівня, попри санкції Європейського Союзу, які позбавили країну найбільшого ринку збуту. Дизель продається з великими знижками.

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