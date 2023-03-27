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Индийский спрос поддерживает рост экспорта российской нефти Urals, - Reuters

Фото: Индийский спрос поддерживает рост экспорта российской нефти Urals (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия была крупнейшим покупателем морской нефти сорта Urals в марте, и спрос страны на этот сорт означает, что Россия должна поддерживать высокие объемы экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которые в прошлом редко покупали российскую нефть из-за высоких транспортных расходов, стали ключевыми клиентами нефти для России в последнее время.

"В марте закупки Индией нефти марки Urals составили более 65% общего морского экспорта нефти марки Urals. Трейдеры говорят, что рост спроса со стороны индийских нефтеперерабатывающих заводов вынуждает Россию поддерживать экспорт, несмотря на обещание Москвы сократить добычу нефти", - говорится в материале.

Reuters пишет, что в апреле Россия может сохранить высокий уровень экспорта нефти для удовлетворения потребностей индийских нефтепереработчиков. Сезонное обслуживание НПЗ в России позволит сделать это государству. Ожидается, что отгрузка российской нефти Urals в марте увеличится на 4% по сравнению с февралем.

Трейдеры говорят, что рост отгрузок нефти марки Urals привел к усилению рынка танкеров, который и так сталкивается с ограничениями из-за санкций. Именно поэтому отправители грузов используют танкеры Suezmax, рассчитанные на перевозку 130 000 - 180 000 тонн, для перевозки 100 000-тонных грузов из портов Балтийского моря. По крайней мере, 11 танкеров из мартовского плана погрузки, которые загружали грузы Urals из балтийских портов, были судами размера Suezmax.

Напомним, что в марте 2023 года отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай. К такому выводу пришли специалисты Института Черноморских стратегических исследований (ИВС).

За первые два месяца 2023 г. Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Экспорт дизельного топлива из России в этом месяце должен достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского Союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта. Дизель продается с большими скидками.

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