Експорт дизельного палива з Росії б'є рекорди, попри санкції ЄС

Експорт дизельного палива з Росії цього місяця має досягти рекордного рівня, незважаючи на санкції Європейського Союзу, які позбавили країну найбільшого ринку збуту. Дизель продається з великими знижками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Туреччина, Марокко та інші країни збільшили закупівлі, хоча деякі вантажі з Росії зберігаються у плавучих сховищах.

Поставки дизельного палива з Росії за перші 19 днів березня склали близько 1,5 млн барелів на добу, згідно з даними Vortexa Ltd. Якщо цей показник збережеться, цього місяця спостерігатиметься найвищий експорт даних з початку 2016 року.

"Поки що у березні обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах залишалися високими, що дозволило збільшити випуск дизельного палива", - сказав Михайло Турукалов, незалежний аналітик з нафтопродуктів із США.

За його словами, виробники цілком упевнені, що зможуть продати свої обсяги покупцям - "знижки, які вони пропонують, є досить великими, і є нові ринки для палива".

Однак бум постачання може тривати недовго. Плани завантаження ключових російських портів показують зниження у квітні порівняно з березневими графіками.

Більшість російського експорту дизельного палива поставляється до Туреччини. Серед інших імпортерів - Марокко, Бразилію, Туніс та навіть найбільший експортер нафти Саудівська Аравія.

Але також значно збільшилася кількість дизельного палива з Росії, що зберігається у плавучих сховищах, з моменту заборони імпорту в ЄС. Можливо, це ознака того, що пошук нових клієнтів є складним завданням, зазначає Bloomberg.