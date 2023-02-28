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Індійським НПЗ стає важче купувати нафту через санкції проти РФ, - Bloomberg

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Індія, Вівторок 28 лютого 2023 19:17
Індійським НПЗ стає важче купувати нафту через санкції проти РФ, - Bloomberg Фото: Індійським НПЗ стає важче купувати нафту через санкції проти РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Індійські покупці російської нафти перебувають під дедалі більш обтяжливими вимогами з боку фінансистів, які побоюються порушення західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Керівники нафтопереробних заводів та банків повідомляють, що тепер стає важчим доводити факт дотримання цінової стелі на нафту. Тепер це вимагає додаткових кроків та перевірки офіційних рахунків-фактур, контрактних документів, а також інформації про доставку та страхування.

В результаті індійські нафтопереробні заводи борються з труднощами. Вони додали, що перевірки можуть уповільнити темпи схвалення та потенційно вплинути на покупки російської нафти Індією.

Залишившись без європейського ринку після вторгнення в Україну, Москва стала більше, ніж будь-коли, залежати від своїх найбільших покупців нафти в Індії та Китаї.

Bloomberg зазначає, що більша частина російської нафти закуповується індійськими НПЗ з доставкою в порт, за якої враховується загальна вартість вантажу, включаючи витрати на доставку та страхування. Це ускладнює надання доказів окремої вартості вантажу на так званій основі "франко-борт", чого вимагають банки.

Банкіри наголосили, що вони вимагають рівно стільки, щоб захистити себе від ненавмисного порушення правил та положень. Вони додали, що цей глухий кут між нафтопереробними заводами та банками призводить до уповільнення транзакцій.

Нагадаємо, що Азія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив санкції проти Кремля. У зв'язку з цим довідкова ціна на флагманську російську нафту марки Urals встановлюватиме не в Європі.

Індія закуповує російську нафту в більших об’ємах. Після переробки на паливо постачає в ЄС і США.

Російську нафту направляють у резервуари для зберігання в Гані (Африка). Там вона зберігатиметься через скорочення пулу покупців.

Цінові обмеження, запроваджені західними країнами щодо експорту російської нафти та нафтопродуктів, допомагають стабілізувати світові ціни на енергоносії, "суттєво" знижуючи доходи Росії.

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