РФ відправляє нафту на зберігання до Гани через скорочення кількості покупців, - Bloomberg

Російську нафту направляють у резервуари для зберігання в Гані (Африка). Там вона зберігатиметься через скорочення пулу покупців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Розвиток подій передбачає, що трейдери можуть шукати на ринку нових покупців російських барелів після того, як Європейський союз припинив майже весь морський імпорт із країни у грудні.

Танкер "Тезей" прибув до територіальних вод Гани у п'ятницю, перевозячи близько 600 000 барелів російської нафти з порту в Чорному морі. Нафта зберігатиметься у резервуарах на Темському нафтопереробному заводі.

Росія змушена підтримувати свої нафтові доходи після того, як G7 та Європейський Союз запровадили санкції щодо енергетичної галузі країни. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у грудні доходи Росії від продажу нафти впали майже на 20% порівняно з попереднім місяцем.

Гана сама є невеликим експортером нафти, відвантажуючи в середньому близько 140 000 барелів на день за останні шість місяців. Після того, як проти Росії було введено санкції, країна направила експорт сирої нафти до Китаю та Індії.

Оскільки Європа раніше була найбільшим ринком збуту російської нафти, це різко звузило коло покупців у країні. Це також означало, що барелі повинні були продаватися зі знижкою при експорті, щоб компенсувати високі витрати на доставку.