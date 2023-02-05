Постачає після переробки в США та Європу. Індія закуповує більше нафти у РФ, - Bloomberg

Індія закуповує російську нафту в більших об’ємах. Після переробки на паливо постачає в ЄС і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, Індія не зіткнулася зі значною громадською реакцією, оскільки Захід намагається скоротити енергетичні надходження Москви, але у такий спосіб запобігає шоку в постачанні нафти. Країна може стати ще більш центральною на глобальній "нафтовій мапі".

"Посадовці міністерства фінансів США мають дві основні цілі: підтримувати постачання на ринок та позбавити Росії доходів від нафти", - розповів старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

За його словами, вони розуміють, що нафтопереробники Індії та Китаю можуть отримати більшу маржу, купуючи російську нафту за зниженими цінами та експортуючи продукцію за світовими цінами.

Bloomberg приводить наступні показники: у січні 2021 року постачання бензину і дизельного пального з Індії до Нью-Йорка становило 57,2 тисячі барелів. Станом на січень цього року число збільшилося до 89 тисяч барелів. При цьому до Європи щоденний потік дизельного пального з низьким вмістом сірки становить 172 тисяч барелів.

Як повідомлялось, індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати більшу частину своєї російської нафти, що купується через трейдерів із Дубая, у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів замість доларів США.

Нагадаємо, уряд Індії уважно стежить за можливими додатковими санкціями Євросоюзу щодо російської нафти. Якщо ціна за нафту перевищить 60 доларів за барель, Нью-Делі може ввести обмеження на закупівлю.