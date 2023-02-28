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Индийским НПЗ становится труднее покупать нефть из-за санкций против РФ, - Bloomberg

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Индия, Вторник 28 февраля 2023 19:17
Индийским НПЗ становится труднее покупать нефть из-за санкций против РФ, - Bloomberg Фото: Индийским НПЗ становится труднее покупать нефть из-за санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Индийские покупатели российской нефти находятся под все более удручающими требованиями со стороны финансистов, которые опасаются нарушения западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Руководители нефтеперерабатывающих заводов и банков сообщают, что теперь становится труднее доказывать факт соблюдения ценового потолка на нефть. Теперь это требует дополнительных шагов и проверки официальных счетов-фактур, контрактных документов, а также информации о доставке и страховании.

В результате индийские нефтеперерабатывающие заводы борются с трудностями. Они добавили, что проверки могут замедлить темпы одобрения и потенциально повлиять на покупки российской нефти Индией.

Оставшись без европейского рынка после вторжения в Украину, Москва стала больше, чем когда-либо, зависеть от своих крупнейших покупателей нефти в Индии и Китае.

Bloomberg отмечает, что большая часть российской нефти закупается индийскими НПЗ с доставкой в порт, при которой учитывается общая стоимость груза, включая расходы по доставке и страхованию. Это усложняет предоставление доказательств отдельной стоимости груза на так называемой основе "франко-борт", чего требуют банки.

Банкиры подчеркнули, что они требуют ровно столько, чтобы оградить себя от непреднамеренного нарушения правил и положений. Они добавили, что этот тупик между нефтеперерабатывающими заводами и банками приводит к замедлению транзакций.

Напомним, что Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Запад ввел санкции против Кремля. В связи с этим справочная цена на флагманскую российскую нефть марки Urals будет устанавливать не в Европе.

Индия закупает российскую нефть в больших объемах. После переработки на топливо поставляет ЕС и США.

Российскую нефть направляют в резервуары для хранения в Гане (Африка). Там она будет храниться из-за сокращения пула покупателей.

Ценовые ограничения, введенные западными странами по экспорту российской нефти и нефтепродуктов, помогают стабилизировать мировые цены на энергоносители, "существенно" снижая доходы России.

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