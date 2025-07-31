Індійські НПЗ відмовилися від російської нафти після погроз Трампа, - Reuters

За інформацією Reuters, компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery не запитували нові партії сировини з Росії. Це підтверджують чотири джерела, знайомі з їхніми планами.

Альтернативні поставки

Індійські переробники тепер закуповують нафту на спотовому ринку. Основний акцент робиться на сорти з Близького Сходу і Західної Африки, зокрема, на нафту Abu Dhabi Murban.

Хоча приватні компанії Reliance і Nayara залишаються найбільшими покупцями російської нафти в Індії, держкомпанії контролюють понад 60% переробних потужностей країни - близько 5,2 млн барелів на день.

Фактор Трампа

Дональд Трамп 14 липня пригрозив ввести 100% тарифи на країни, які продовжують купувати нафту в Росії. Ця заява могла вплинути на рішення індійських компаній відмовитися від нових поставок.

Державні компанії та Міністерство нафти Індії поки що не прокоментували ситуацію. В умовах підвищеного ризику і зниження цінових знижок російська нафта стала менш привабливою для індійського ринку.