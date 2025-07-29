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Країни Перської затоки швидко замінять російську нафту після санкцій Трампа, - Reuters

Україна, Вівторок 29 липня 2025 11:05
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Країни Перської затоки швидко замінять російську нафту після санкцій Трампа, - Reuters Фото: ніхто не згадає про російську нафту через кілька місяців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Три країни Перської затоки мають надлишкові потужності з видобутку нафти. За кілька місяців вони зможуть замістити російську сировину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується в публікації, у червні Росія експортувала 4,7 млн барелів сирої нафти на день, що становить близько 4,5% світового попиту, а також 2,5 млн барелів нафтопродуктів на день.
Країни Перської затоки швидко замінять російську нафту після санкцій Трампа, - Reuters

За даними Міжнародного енергетичного агентства, очікується, що світовий попит на нафту зросте на 700 тисяч барелів на добу в 2025 році, що є найнижчим показником з 2009 року, в той час як прогнозується різке зростання поставок на 2,1 млн барелів на добу до 105,1 млн барелів на добу в цьому році.

Зростання пропозиції останніми місяцями було зумовлене головним чином збільшенням видобутку нафтовидобувною групою ОПЕК+, очолюваною Саудівською Аравією. У квітні група почала скорочувати видобуток на 2,2 млн барелів на добу і збільшила квоту на видобуток для Об'єднаних Арабських Еміратів на 300 тисяч барелів на добу.

Зростання видобутку ОПЕК+, природно, призвело до скорочення резервних виробничих потужностей групи, однак станом на червень Саудівська Аравія все ще мала в своєму розпорядженні 2,3 млн барелів на добу видобутку, які вона може ввести в експлуатацію протягом 90 днів, в той час як ОАЕ і Кувейт мали в своєму розпорядженні резервні потужності в розмірі 900 тисяч і 600 тисяч барелів на добу відповідно.

"Це означає, що три виробники Перської затоки можуть відносно швидко наростити обсяги видобутку в разі раптового перебою з поставками", - йдеться в матеріалі.

Покупці російської нафти

Один з ключових споживачів Росії, Індія, найбільший імпортер російської нафти, доставленої морем у червні з об'ємом 1,5 млн барелів на добу, наразі веде напружені торговельні переговори зі Сполученими Штатами.

Тож Нью-Делі навряд чи захоче загострювати торговельну напруженість із Вашингтоном і, отже, може відійти від Москви на користь нових, хоча, безсумнівно, дорожчих, джерел енергії, пише Reuters.

З іншого боку, Китай, який у червні імпортував близько 2 млн барелів російської нафти на добу трубопроводом і морем, навряд чи змінить свої моделі закупівель, оскільки він уже стикається з кількома рівнями американських мит і вважає свої зв'язки з Москвою стратегічними, вважають в агентстві.

Однак фінанси Кремля все одно опиняться під ударом, навіть якщо Індія припинить закуповувати російську нафту, оскільки Китай, найімовірніше, зможе купувати її ще дешевше, йдеться в публікації.
Країни Перської затоки швидко замінять російську нафту після санкцій Трампа, - Reuters

Санкції Трампа

Президент США Дональд Трамп несподівано скоротив термін ультиматуму для Москви щодо припинення війни проти України. Замість 50 днів, як заявлялося раніше, він дав 10-12 днів на досягнення домовленостей - інакше пообіцяв запровадити вторинні санкції проти експорту російської нафти. Нові санкції передбачають 100% мита на покупців.

Раніше Трамп уже відступав від погроз під тиском ринків. Однак він також виконував низку заяв - як, наприклад, авіаудар по ядерних об'єктах Ірану в червні.

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