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Индийские НПЗ отказались от российской нефти после угроз Трампа, - Reuters

Фото: индийские друзья Путина прекратили закупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании прекратили закупки российской нефти на прошлой неделе. Причиной стали снижение скидок и давление со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации Reuters, компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery не запрашивали новые партии сырья из России. Это подтверждают четыре источника, знакомые с их планами.

Альтернативные поставки

Индийские переработчики теперь закупают нефть на спотовом рынке. Основной упор делается на сорта из Ближнего Востока и Западной Африки, в частности, на нефть Abu Dhabi Murban.

Хотя частные компании Reliance и Nayara остаются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, госкомпании контролируют более 60% перерабатывающих мощностей страны - около 5,2 млн баррелей в день.

Фактор Трампа

Дональд Трамп 14 июля пригрозил ввести 100% тарифы на страны, которые продолжают покупать нефть у России. Это заявление могло повлиять на решение индийских компаний отказаться от новых поставок.

Государственные компании и Министерство нефти Индии пока не прокомментировали ситуацию. В условиях повышенного риска и снижения ценовых скидок российская нефть стала менее привлекательной для индийского рынка.

Ранее под санкции ЕС попала индийская компания Nayara, на половину принадлежащая "Роснефти". Владельцы танкеров, сотрудничавших с Nayara, инициировали расторжение контрактов из-за опасений вторичных санкций.

Три страны Персидского залива обладают избыточными мощностями по добыче нефти и смогут быстро заместить российское сырье.

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