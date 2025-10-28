Індійські НПЗ призупинили нові закупівлі російської нафти через санкції, - Reuters

Індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту запровадження санкцій США. Вони очікуючи роз’яснень від уряду та постачальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання з посиланням на джерела, деякі нафтопереробні заводи використовують спотові ринки для задоволення своїх потреб у сирій нафті.
Одне з джерел зазначило, що компанії "ще не розміщували замовлення на нові вантажі та скасували деякі, які були заброньовані у трейдерів, пов’язаних із санкційними організаціями".
"Нам потрібно переконатися, що наші закупівлі не пов’язані з санкційними організаціями, оскільки банки не сприятимуть платежам", - повідомило інше джерело.
Ще одне зазначило, що його фірма чекає, чи зможе вона отримати вантажі від несанкціонованих трейдерів або організацій.
"Державна Indian Oil (IOC.NS) оголосила тендер на закупівлю нафти, тоді як конгломерат Reliance Industries (RELI.NS) збільшив закупівлі на спотових ринках", - пише Reuters.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, Індія купувала близько 1,9 мільйона барелів російської нафти на день за перші дев’ять місяців 2025 року, або близько 40% від загального експорту Росії.
При цьому імпорт з квітня по вересень скоротився на 8,4% у річному обчисленні через менші знижки та переорієнтацію на нафту з Близького Сходу та США.
Європейський Союз, Велика Британія та США запровадили низку санкцій проти Росії через її війну в Україні. Зокрема, минулого четверга США ввели нові санкції проти двох провідних російських нафтових компаній - "Лукойлу" та "Роснефти".
У відповідь індійські нафтопереробні заводи заявили, що готові різко скоротити імпорт російської нафти, щоб дотриматися нових санкцій США. Це може зняти головну перешкоду для потенційної торгівельної угоди між Індією та США.
Минулого тижня Reliance, один із найбільших індійських імпортерів російської нафти, заявив, що виконуватиме санкції, одночасно підтримуючи відносини з поточними постачальниками. Reuters також повідомило, що компанія планує припинити закупівлі нафти у "Роснефти".
Тим часом Bloomberg писав, що індійські державні НПЗ вивчають, чи можуть вони продовжувати приймати деякі російські нафтові вантажі замість енергетичних гігантів, проти яких США ввели санкції.