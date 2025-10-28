Індійські НПЗ призупинили нові закупівлі російської нафти через санкції, - Reuters

Як пише видання з посиланням на джерела, деякі нафтопереробні заводи використовують спотові ринки для задоволення своїх потреб у сирій нафті.

Одне з джерел зазначило, що компанії "ще не розміщували замовлення на нові вантажі та скасували деякі, які були заброньовані у трейдерів, пов’язаних із санкційними організаціями".

"Нам потрібно переконатися, що наші закупівлі не пов’язані з санкційними організаціями, оскільки банки не сприятимуть платежам", - повідомило інше джерело.

Ще одне зазначило, що його фірма чекає, чи зможе вона отримати вантажі від несанкціонованих трейдерів або організацій.

"Державна Indian Oil (IOC.NS) оголосила тендер на закупівлю нафти, тоді як конгломерат Reliance Industries (RELI.NS) збільшив закупівлі на спотових ринках", - пише Reuters.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Індія купувала близько 1,9 мільйона барелів російської нафти на день за перші дев’ять місяців 2025 року, або близько 40% від загального експорту Росії.

При цьому імпорт з квітня по вересень скоротився на 8,4% у річному обчисленні через менші знижки та переорієнтацію на нафту з Близького Сходу та США.