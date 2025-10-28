Индийские НПЗ приостановили новые закупки российской нефти из-за санкций, - Reuters

Как пишет издание со ссылкой на источники, некоторые нефтеперерабатывающие заводы используют спотовые рынки для удовлетворения своих потребностей в сирой нефти.

Один из источников отметил, что компании "еще не размещали заказы на новые грузы и отменили некоторые, которые были забронированы у трейдеров, связанных с санкционными организациями".

"Нам нужно убедиться, что наши закупки не связаны с санкционными организациями, поскольку банки не будут способствовать платежам", - сообщил другой источник.

Еще один отметил, что его фирма ждет, сможет ли она получить грузы от несанкционированных трейдеров или организаций.

"Государственная Indian Oil (IOC.NS) объявила тендер на закупку нефти, тогда как конгломерат Reliance Industries (RELI.NS) увеличил закупки на спотовых рынках", - пишет Reuters.

По данным Международного энергетического агентства, Индия покупала около 1,9 миллиона баррелей российской нефти в день за первые девять месяцев 2025 года, или около 40% от общего экспорта России.

При этом импорт с апреля по сентябрь сократился на 8,4% в годовом исчислении из-за меньших скидок и переориентации на нефть с Ближнего Востока и США.