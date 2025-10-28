Индийские НПЗ приостановили новые закупки российской нефти из-за санкций, - Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не размещали новых заказов на закупку российской нефти с момента введения санкций США. Они ожидая разъяснений от правительства и поставщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание со ссылкой на источники, некоторые нефтеперерабатывающие заводы используют спотовые рынки для удовлетворения своих потребностей в сирой нефти.
Один из источников отметил, что компании "еще не размещали заказы на новые грузы и отменили некоторые, которые были забронированы у трейдеров, связанных с санкционными организациями".
"Нам нужно убедиться, что наши закупки не связаны с санкционными организациями, поскольку банки не будут способствовать платежам", - сообщил другой источник.
Еще один отметил, что его фирма ждет, сможет ли она получить грузы от несанкционированных трейдеров или организаций.
"Государственная Indian Oil (IOC.NS) объявила тендер на закупку нефти, тогда как конгломерат Reliance Industries (RELI.NS) увеличил закупки на спотовых рынках", - пишет Reuters.
По данным Международного энергетического агентства, Индия покупала около 1,9 миллиона баррелей российской нефти в день за первые девять месяцев 2025 года, или около 40% от общего экспорта России.
При этом импорт с апреля по сентябрь сократился на 8,4% в годовом исчислении из-за меньших скидок и переориентации на нефть с Ближнего Востока и США.
Европейский Союз, Великобритания и США ввели ряд санкций против России из-за ее войны в Украине. В частности, в прошлый четверг США ввели новые санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".
В ответ индийские нефтеперерабатывающие заводы заявили, что готовы резко сократить импорт российской нефти, чтобы соблюсти новые санкции США. Это может снять главное препятствие для потенциальной торговой сделки между Индией и США.
На прошлой неделе Reliance, один из крупнейших индийских импортеров российской нефти, заявил, что будет выполнять санкции, одновременно поддерживая отношения с текущими поставщиками. Reuters также сообщило, что компания планирует прекратить закупки нефти у "Роснефти".
Между тем Bloomberg писал, что индийские государственные НПЗ изучают, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы вместо энергетических гигантов, против которых США ввели санкции.