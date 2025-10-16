Індійські НПЗ готуються скоротити імпорт російської нафти після заяви Трампа, - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його в готовності припинити закупівлі нафти в Росії, яка зараз є основним постачальником для Індії.

"Я був незадоволений тим, що Індія купує нафту, і сьогодні він (Моді) запевнив мене, що вони більше не будуть купувати нафту в Росії", - сказав Трамп журналістам під час заходу в Білому домі.

Індія прагне утримати ціни та поставки

Міністерство закордонних справ Індії у відповідь заявило, що головними пріоритетами країни залишаються стабільні ціни на енергоносії та гарантовані поставки.

"Нашим незмінним пріоритетом є захист інтересів індійських споживачів в умовах волатильності енергетичних ринків. Імпортна політика повністю підпорядкована цій меті", - йдеться в заяві відомства.

При цьому міністерство не згадало коментарі Трампа про закупівлі російської нафти. Представник МЗС Рандхір Джайсвал додав, що Вашингтон виявив інтерес до поглиблення енергетичного співробітництва з Індією. "Переговори тривають", - зазначив він.

Торговельні переговори і тарифний тиск

Індійські чиновники цими днями перебувають у Вашингтоні для участі в торговельних переговорах. США подвоїли тарифи на індійські товари, щоб підштовхнути Нью-Делі до скорочення імпорту російської нафти.

Американська сторона заявила, що обмеження таких закупівель стане ключовою умовою для зниження тарифів і укладення торговельної угоди.

Індія і Китай залишаються найбільшими покупцями російської морської нафти, користуючись знижками, які Москва змушена надавати після відмови Європи від закупівель і запровадження санкцій з боку США і ЄС за вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Індійські НПЗ просять час

Незважаючи на заяви Вашингтона, індійські нафтопереробні компанії поки що не отримали офіційних розпоряджень від уряду про припинення закупівель російської нафти.

Джерела Reuters стверджують, що нібито миттєве зупинення закупівель неможливе, оскільки різкий перехід на інші сорти призведе до зростання світових цін і посилить інфляцію.

З квітня по вересень 2025 року Індія імпортувала 1,75 мільйона барелів російської нафти на добу, що становить близько 36% усіх поставок, тоді як роком раніше цей показник був 40%.

Водночас поставки американської нафти зросли на 6,8%, до 213 тисяч барелів на добу. Частка нафти з країн Близького Сходу збільшилася до 45% з 42% за аналогічний період минулого року.

