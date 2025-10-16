Индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти после заявления Трампа, - Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в готовности прекратить закупки нефти у России, которая сейчас является основным поставщиком для Индии.

"Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он (Моди) заверил меня, что они больше не будут покупать нефть у России", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.

Индия стремится удержать цены и поставки

Министерство иностранных дел Индии в ответ заявило, что главными приоритетами страны остаются стабильные цены на энергоносители и гарантированные поставки.

"Нашим неизменным приоритетом является защита интересов индийских потребителей в условиях волатильности энергетических рынков. Импортная политика полностью подчинена этой цели", - говорится в заявлении ведомства.

При этом министерство не упомянуло комментарии Трампа о закупках российской нефти. Представитель МИД Рандхир Джайсвал добавил, что Вашингтон проявил интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. "Переговоры продолжаются", - отметил он.

Торговые переговоры и тарифное давление

Индийские чиновники в эти дни находятся в Вашингтоне для участия в торговых переговорах. США удвоили тарифы на индийские товары, чтобы подтолкнуть Нью-Дели к сокращению импорта российской нефти.

Американская сторона заявила, что ограничение таких закупок станет ключевым условием для снижения тарифов и заключения торгового соглашения.

Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской морской нефти, пользуясь скидками, которые Москва вынуждена предоставлять после отказа Европы от закупок и введения санкций со стороны США и ЕС за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Индийские НПЗ просят время

Несмотря на заявления Вашингтона, индийские нефтеперерабатывающие компании пока не получили официальных распоряжений от правительства о прекращении закупок российской нефти.

Источники Reuters утверждают, что якобы мгновенная остановка закупок невозможна, так как резкий переход на другие сорта приведет к росту мировых цен и усилит инфляцию.

С апреля по сентябрь 2025 года Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской нефти в сутки, что составляет около 36% всех поставок, тогда как годом ранее этот показатель был 40%.

В то же время поставки американской нефти выросли на 6,8%, до 213 тысяч баррелей в сутки. Доля нефти из стран Ближнего Востока увеличилась до 45% с 42% за аналогичный период прошлого года.

