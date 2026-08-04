Індійське вантажне судно затонуло біля берегів Ємену після влучання снаряда

Біля берегів Ємену внаслідок влучання снаряда перекинулося та затонуло індійське вантажне судно. Усіх 14 членів екіпажу вдалося врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра судноплавства Індії Сарбананди Соновала.
Інцидент стався неподалік від територіальних вод Ємену. Індійське судно MSV Faize Noore Oliya уразили снарядом, після чого воно перекинулося й пішло під воду.
"Індія рішуче засуджує цю провокаційну атаку на беззахисне механізоване вітрильне судно. Безпека наших громадян - наш найвищий пріоритет. Я з полегшенням повідомляю, що всі 14 моряків, включаючи 12 індійців, були благополучно врятовані береговою охороною Ємену та доставлені до порту Моха", - зазначив Соновал.
Він також доручив Генеральному управлінню морської адміністрації вжити негайних заходів для захисту моряків у регіоні та надати екіпажу необхідну допомогу.
Нагадаємо, єменські хусити розглядають можливість запровадження зборів для комерційних суден, які проходять через південну частину Червоного моря.
Зазначимо, 20 липня підтримуване Іраном угруповання хуситів оголосило про морську блокаду Саудівської Аравії. За словами бойовиків, це стало відповіддю на багаторічну блокаду Ємену.