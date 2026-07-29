ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Хусити хочуть брати оплату за прохід танкерів Червоним морем, - Reuters

15:37 29.07.2026 Ср
3 хв
Бойовики планують підзаробити на блокаді протоки
aimg Олена Бджола
Хусити хочуть брати оплату за прохід танкерів Червоним морем, - Reuters Фото: єменські бойовики-хусити (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Хусити розглядають можливість запровадження зборів для комерційних суден, що плавають через південну частину Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хусити зроблять Баб-ель-Мандеб платним

Єменське угруповання хуситів висунуло ці вимоги через тиждень після оголошення морської блокади Саудівської Аравії, повідомили Reuters регіональні компетентні джерела.

20 липня пов'язані з Іраном хусити оголосили морське ембарго.

Тим самим вони:

  • відкрили новий фронт проти США та їхніх союзників у війні з Іраном,
  • розширили атаки на танкери, що перевозять енергоносії та інші товари до вод за межами Перської затоки.

За словами джерел, хусити хочуть запровадити збори на більшу частину трафіку через вузький шлюз Баб-ель-Мандеб. Ця протока з'єднує південну частину Червоного моря з Аденською затокою.

Вони додали, що на даному етапі терміни впровадження не вказані.

Хусити порадилися з Іраном

У липні хуситські чиновники відвідали Іран на церемонії поховання покійного Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Іранці обговорили з ними питання запровадження зборів за транзит через Баб-ель-Мандеб, повідомили агентству Reuters два регіональні чиновники.

Цілі такого кроку:

  • нормалізація практики стягнення зборів на міжнародних водних шляхах,
  • посилення тиску на США.

Китайські судна будуть звільнені від оплати, і хусити підтримали цю домовленість, додали джерела.

Іранські радники "у справі"

Посадовці-хусити повернулися додому з радниками з Ірану, які допоможуть їм створити потенційний орган для регулювання оплати за прохід Баб-ель-Мандебом, сказав арабський чиновник у регіоні.

"Хусити спробують отримати доступ через Червоне море, і вони спробують стягувати плату з судів", - сказала агентству Reuters Афра аль-Зуба, призначена міністеркою закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену.

Тегеран також не погодився на пропозицію Оману щодо регіонального спільного управління Ормузькою протокою. Вона б включала добровільні збори з суден, повідомив у середу високопоставлений іранський чиновник.

Блокада протоки загрожує економіці світу

Закриття Баб-ель-Мандебської протоки позбавить Саудівську Аравію критично важливої ​​альтернативи Ормузькій протоці та посилить побоювання щодо дефіциту поставок нафти.

Щонайменше один саудівський танкер був атакований минулого тижня біля їнього південного порту Джизан, поблизу Ємену. Хусити взяли на себе відповідальність.

Раніше бойовиків звинувачували в тому, що вони стягували плату з деяких судноплавних агентств при транзиті через Червоне море та Аденську затоку у 2024 році. За оцінками, суми сягали 180 мільйонів доларів на місяць, хоча ці деталі не були перевірені.

Раніше стало відомо, що єменські хусити зробили для Китаю виняток зі своєї танкерної блокади південної частини Червоного моря.

Президент США Дональд Трамп підняв питання вільної навігації у Червоному морі. Та пообіцяв "розібратися" з хуситами, якщо вони перекриють протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ємен Іран
Новини
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр