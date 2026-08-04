Индийское грузовое судно затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда

У берегов Йемена в результате попадания снаряда перевернулось и затонуло индийское грузовое судно. Всех 14 членов экипажа удалось спасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра судоходства Индии Сарбананды Соновала.
Инцидент произошел недалеко от территориальных вод Йемена. Индийское судно MSV Faize Noore Oliya поразили снарядом, после чего оно опрокинулось и ушло под воду.
"Индия решительно осуждает эту провокационную атаку на беззащитное механизированное парусное судно. Безопасность наших граждан - наш высочайший приоритет. Я с облегчением сообщаю, что все 14 моряков, включая 12 индийцев, были благополучно спасены береговой охраной Йемена Сона", доставлены в порт.
Он также поручил Генеральному управлению морской администрации принять немедленные меры по защите моряков в регионе и оказать экипажу необходимую помощь.
Напомним, йеменские хуситы рассматривают возможность введения сборов для коммерческих судов, проходящих через южную часть Красного моря.
Отметим, 20 июля поддерживаемая Ираном группировка хуситов объявила о морской блокаде Саудовской Аравии. По словам боевиков, это стало ответом на многолетнюю блокаду Йемена.