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Индийское грузовое судно затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда

21:31 04.08.2026 Вт
1 мин
Все члены экипажа были спасены йеменской береговой охраной
aimg Валерий Ульяненко
Фото: судно MSV Faize Noore Oliya (x.com/maagulf)

У берегов Йемена в результате попадания снаряда перевернулось и затонуло индийское грузовое судно. Всех 14 членов экипажа удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра судоходства Индии Сарбананды Соновала.

Инцидент произошел недалеко от территориальных вод Йемена. Индийское судно MSV Faize Noore Oliya поразили снарядом, после чего оно опрокинулось и ушло под воду.

"Индия решительно осуждает эту провокационную атаку на беззащитное механизированное парусное судно. Безопасность наших граждан - наш высочайший приоритет. Я с облегчением сообщаю, что все 14 моряков, включая 12 индийцев, были благополучно спасены береговой охраной Йемена Сона", доставлены в порт.

Он также поручил Генеральному управлению морской администрации принять немедленные меры по защите моряков в регионе и оказать экипажу необходимую помощь.

Напомним, йеменские хуситы рассматривают возможность введения сборов для коммерческих судов, проходящих через южную часть Красного моря.

Отметим, 20 июля поддерживаемая Ираном группировка хуситов объявила о морской блокаде Саудовской Аравии. По словам боевиков, это стало ответом на многолетнюю блокаду Йемена.

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