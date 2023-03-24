Індійська сталь через санкції проти РФ на рік застрягла в бельгійському порту

П'ять контейнерів індійської компанії, які прямували до Росії, застрягли в бельгійському порту Антверпен близько року. Вони не мають можливості в'їхати до Європейського союзу через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника індійської компанії JSL Limited, яку наводить Reuters.

"Контейнери перевозять близько 100 тонн нержавіючої сталі. Вони були відправлені в лютому 2022 року для відправлення через Антверпен, але були затримані через санкції ЄС, які були введені проти Росії", - йдеться у заяві.

Представник JSL заявив, що нержавіюча сталь не входить до списку санкцій ЄС і має бути допущена до подальшого транспортування. JSL очікувала, що її експорт досягне п'ятирічного максимуму наступного фінансового року завдяки збільшенню поставок до Росії та запланованому виходу на ринки Південної Америки та Близького Сходу.

Адміністрація порту Антверпен-Брюгге передала це питання до федеральної митної служби Бельгії, але відповіді для Reuters не було.