Європейський центральний банк хоче змусити Raiffeisen Bank піти з РФ, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тиск виник після того, як високопосадовець США з санкцій висловив стурбованість з приводу бізнесу Raiffeisen у Росії під час візиту до Відня минулого місяця.

Тиск з боку США та ЄЦБ підвищує ставки для Австрії та її другого за величиною банку, що відіграє ключову роль у російській економіці. Багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.

"Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, йому потрібен план дій зі згортання бізнесу. Такий план може містити продаж або закриття його російського банку", - йдеться у матеріалі.

Однак Raiffeisen поки що не має наміру представляти такий план. Представник Raiffeisen сказав, що він вивчає варіанти виходу свого бізнесу в Росії, включаючи ретельно керований вихід. Деякі австрійські урядовці вважають ці кроки необґрунтованим іноземним втручанням.