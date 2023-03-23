Європейський центральний банк хоче змусити Raiffeisen Bank піти з РФ, - Reuters
Європейський центральний банк вимагає від австрійського Raiffeisen Bank International згорнути свій бізнес у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тиск виник після того, як високопосадовець США з санкцій висловив стурбованість з приводу бізнесу Raiffeisen у Росії під час візиту до Відня минулого місяця.
Тиск з боку США та ЄЦБ підвищує ставки для Австрії та її другого за величиною банку, що відіграє ключову роль у російській економіці. Багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
"Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, йому потрібен план дій зі згортання бізнесу. Такий план може містити продаж або закриття його російського банку", - йдеться у матеріалі.
Однак Raiffeisen поки що не має наміру представляти такий план. Представник Raiffeisen сказав, що він вивчає варіанти виходу свого бізнесу в Росії, включаючи ретельно керований вихід. Деякі австрійські урядовці вважають ці кроки необґрунтованим іноземним втручанням.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що австрійський Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року заробив на території Росії, з ринку якої він нібито збирається піти після вторгнення в Україну.
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