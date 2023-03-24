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Индийская сталь из-за санкций против РФ на год застряла в бельгийском порту

Фото: Индийская сталь из-за санкций против РФ на год застряла в бельгийском порту (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Пять контейнеров индийской компании, следовавших в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен около года. Они не имеют возможности въехать в Европейский союз из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя индийской компании JSL Limited, которое приводит Reuters.

"Контейнеры перевозят около 100 тонн нержавеющей стали. Они были отправлены в феврале 2022 года для отправки через Антверпен, но были задержаны из-за санкций ЕС, которые были введены против России", - говорится в заявлении.

Представитель JSL заявил, что нержавеющая сталь не входит в список санкций ЕС и должна быть допущена к дальнейшей транспортировке. JSL ожидала, что ее экспорт достигнет пятилетнего максимума в следующем финансовом году благодаря увеличению поставок в Россию и запланированному выходу на рынки Южной Америки и Ближнего Востока.

Администрация порта Антверпен-Брюгге передала этот вопрос в федеральную таможенную службу Бельгии, но ответа для Reuters не последовало.

Напомним, что Казахстан намерен усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.

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