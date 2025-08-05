Індійська рупія впала під погрозами санкцій США за допомогу Росії у війні

Попередній рекордний мінімум - 87,95 - було зафіксовано в лютому.

Тиск через російську нафту

Трамп укотре звинуватив Індію в купівлі та перепродажу російської нафти, погрожуючи "значно підвищити тарифи" на її товари. Міністерство закордонних справ Індії відповіло, що країна "вживе всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів та економічної безпеки".

"Поки незрозуміло, чи є ці нападки з боку США частиною переговорної тактики, спрямованої на зміну позиції Індії щодо війни в Україні", - зазначили аналітики банку MUFG.

Зрив переговорів і втеча капіталу

Минулого тижня Трамп уже ввів 25%-ві тарифи на імпорт з Індії - це більше, ніж очікувалося. Переговори щодо торговельної угоди між країнами також застопорилися.

На тлі погіршення настроїв рупія ослабла навіть попри загальне зниження курсу долара. У понеділок індійська валюта не змогла втримати внутрішньоденне зростання до позначки 87,20 і знову пішла вниз.

Центробанк може втрутитися

"Сьогодні вже очікувався складний день для рупії, але нова загроза Трампа тільки посилила тиск", - прокоментував старший трейдер одного з приватних банків.

Він додав, що, найімовірніше, Резервний банк Індії втрутиться, щоб не допустити безконтрольної девальвації на тлі конфронтації зі США. Також існує ризик посилення відтоку іноземних інвестицій з індійського фондового ринку.