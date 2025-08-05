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Индийская рупия рухнула под угрозами санкций США за помощь России в войне

Фото: Индийская рупия обвалилась из-за санкций за помощь Путину в убийстве украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийская рупия может сегодня опуститься ниже отметки 88 за доллар США, достигнув исторического минимума. Причина - новые угрозы президента США Дональда Трампа об ужесточении тарифов на индийские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предыдущий рекордный минимум - 87,95 - был зафиксирован в феврале.

Давление из-за российской нефти

Трамп в очередной раз обвинил Индию в покупке и перепродаже российской нефти, угрожая "значительно повысить тарифы" на ее товары. Министерство иностранных дел Индии ответило, что страна "предпримет все необходимые меры для защиты национальных интересов и экономической безопасности".

"Пока неясно, являются ли эти нападки со стороны США частью переговорной тактики, направленной на изменение позиции Индии по войне в Украине", - отметили аналитики банка MUFG.

Срыв переговоров и бегство капитала

На прошлой неделе Трамп уже ввел 25%-е тарифы на импорт из Индии - это больше, чем ожидалось. Переговоры по торговому соглашению между странами также застопорились.

На фоне ухудшения настроений рупия ослабла даже несмотря на общее снижение курса доллара. В понедельник индийская валюта не смогла удержать внутридневной рост до отметки 87,20 и снова пошла вниз.

Центробанк может вмешаться

"Сегодня уже ожидался сложный день для рупии, но новая угроза Трампа только усилила давление", - прокомментировал старший трейдер одного из частных банков.

Он добавил, что, скорее всего, Резервный банк Индии вмешается, чтобы не допустить бесконтрольной девальвации на фоне конфронтации с США. Также существует риск усиления оттока иностранных инвестиций из индийского фондового рынка.

 

Напомним, заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны против Украины с помощью покупок российской нефти. Он заявил, что это неприемлемо.

Дональд Трамп пообещал повысить тарифы для Индии за покупку российской нефти. "Им нет дела, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины", - сказал президент США.

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