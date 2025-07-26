Індійська фірма незграбно виправдовується через продаж Росії вибухівки для ракет

В Індії компанія Ideal Detonators Private Limited, яку викрили на продажу Росії потужної вибухівки, спробувала виправдати свої дії. За заявою компанії, проданий росіянам октоген нібито призначався для "промислових потреб".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, компанія надала відповідь на запит інформаційного агентства, де заявила що дотримується встановлених в Індії експортних правил. А октоген, відомий також як HMX, нібито призначався для "цивільно-промислових", а не для військових потреб.
"Вантаж був призначений для промислової діяльності, і це цивільна вибухівка", - було сказано у відповіді на запит.
Видання нагадало, що отримувачем вибухівки в індійських митних документах значилася російська компанія "Промсинтез", яка виробляє вибухівку. А уряд США визначив октоген, як "критично важливий матеріал для зусиль Росії" та застеріг світові компанії від продажу вибухівки росіянам.
"Міністерство фінансів США має повноваження запроваджувати санкції проти тих, хто продає Росії октоген та подібні речовини, заявили юристи, що займаються санкціями", - додало агентство.
Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що індійська фірма поставила в Росію вибухову речовину, що використовується в ракетах. Мова йде про вантаж вибухової речовини HMX на загальну суму 1,4 млн доларів. Оборудка була укладена ще в грудні 2024 року.
Індійське МЗС заявило, що експорт продукції подвійного призначення нібито здійснюється з дотриманням міжнародних зобов'язань і через суворе правове регулювання. Але відомо, що ця речовина входить до списку заборонених до постачання в Росію. Постачальник може потрапити під санкції США.
При цьому Індія та Китай стали основними покупцями російської нафти після початку війни Росії проти України. Фінансування Індією російського тероризму призвело до того, що українці вважають її ворожою нам країною - як Китай, КНДР та Іран.
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