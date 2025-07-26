Індійська фірма незграбно виправдовується через продаж Росії вибухівки для ракет

Зокрема, компанія надала відповідь на запит інформаційного агентства, де заявила що дотримується встановлених в Індії експортних правил. А октоген, відомий також як HMX, нібито призначався для "цивільно-промислових", а не для військових потреб.

"Вантаж був призначений для промислової діяльності, і це цивільна вибухівка", - було сказано у відповіді на запит.

Видання нагадало, що отримувачем вибухівки в індійських митних документах значилася російська компанія "Промсинтез", яка виробляє вибухівку. А уряд США визначив октоген, як "критично важливий матеріал для зусиль Росії" та застеріг світові компанії від продажу вибухівки росіянам.

"Міністерство фінансів США має повноваження запроваджувати санкції проти тих, хто продає Росії октоген та подібні речовини, заявили юристи, що займаються санкціями", - додало агентство.