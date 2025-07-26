Индийская фирма неуклюже оправдывается из-за продажи России взрывчатки для ракет

В частности, компания предоставила ответ на запрос информационного агентства, где заявила, что придерживается установленных в Индии экспортных правил. А октоген, известный также как HMX, якобы предназначался для "гражданско-промышленных", а не для военных нужд.

"Груз был предназначен для промышленной деятельности, и это гражданская взрывчатка", - было сказано в ответе на запрос.

Издание напомнило, что получателем взрывчатки в индийских таможенных документах значилась российская компания "Промсинтез", которая производит взрывчатку. А правительство США определило октоген, как "критически важный материал для усилий России" и предостерегло мировые компании от продажи взрывчатки россиянам.

"Министерство финансов США имеет полномочия вводить санкции против тех, кто продает России октоген и подобные вещества, заявили юристы, занимающиеся санкциями", - добавило агентство.