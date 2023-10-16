В Індії затримують оплату семи партій нафти з РФ. Reuters розповіло деталі

Боротьба з приводу оплати поки що не призвела до порушення поставок, оскільки російські компанії, як-от "Роснефть", продовжують постачати контрольовані державою індійські нафтопереробні заводи.

Цього року Індія стала найбільшим імпортером російської морської нафти, а нафтопереробні заводи розкуповували нафту, яку продають зі знижкою, після того, як деякі західні країни призупинили імпорт з РФ через її вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що нафтопереробники часто стикаються з проблемами під час врегулювання торговельних угод з РФ після введення цінової стелі на російську нафту.

Це змушує покупців використовувати альтернативи, такі як дирхами для вантажів, які перевищили верхню межу цін на нафту.

Індійський уряд не схвалює використання юанів під час розрахунків з РФ

У липні повідомлялося, що індійські НПЗ заводи почали використовувати юані для оплати нафти у російських продавців, продовжуючи водночас використовувати долари і дирхами для оплати більшої частини своїх закупівель російської нафти.

Однак індійському уряду стало незручно використовувати юані для розрахунків. Представник Мінфіну Індії уточнив, що це не заборонено, і якщо приватна фірма має юані для врегулювання своєї торгівлі, уряд не зупинятиме її, але він не заохочуватиме і не полегшуватиме таку торгівлю.

"І, судячи з коментарів офіційних осіб постраждалих нафтопереробних заводів, оплату щонайменше за сім партій усе ще не здійснено. Деякі платежі за нещодавні вантажі, поставлені щонайменше двом державним нафтопереробним підприємствам, очікуються з останнього тижня вересня", - йдеться в матеріалі.

Індійські нафтопереробні заводи купують більшу частину своєї російської нафти у трейдерів, а частину закуповують безпосередньо у російських підприємств.

Цінова стеля на російську нафту

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Раніше Spiegel повідомляло, що Німеччина продовжує імпортувати російську нафту попри накладені санкції. Посередником використовують Індію.

Нещодавно Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.