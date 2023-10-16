В Индии задерживают оплату семи партий нефти из РФ. Reuters рассказало детали

Борьба по поводу оплаты пока не привела к нарушению поставок, поскольку российские компании, такие как "Роснефть", продолжают поставлять контролируемые государством индийские нефтеперерабатывающие заводы.

В этом году Индия стала крупнейшим импортером российской морской нефти, а нефтеперерабатывающие заводы раскупали нефть, которую продают со скидкой, после того, как некоторые западные страны приостановили импорт из РФ из-за ее вторжения в Украину.

Издание отмечает, что нефтепереработчики часто сталкиваются с проблемами при урегулировании торговых соглашений с РФ после введения ценового потолка на российскую нефть.

Это заставляет покупателей использовать альтернативы, такие как дирхамы для грузов, которые превысили верхний предел цен на нефть.

Индийское правительство не одобряет использование юаней при расчетах с РФ

В июле сообщалось, что индийские НПЗ заводы начали использовать юани для оплаты нефти у российских продавцов, продолжая в то же время использовать доллары и дирхамы для оплаты большей части своих закупок российской нефти.

Однако индийскому правительству стало неудобно использовать юани для расчетов. Представитель Минфина Индии уточнил, что это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для урегулирования своей торговли, правительство не будет ее останавливать, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю.

"И, судя по комментариям официальных лиц пострадавших нефтеперерабатывающих заводов, оплата по меньшей мере за семь партий все еще не произведена. Некоторые платежи за недавние грузы, поставленные по меньшей мере двум государственным нефтеперерабатывающим предприятиям, ожидаются с последней недели сентября", - говорится в материале.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большую часть своей российской нефти у трейдеров, а часть закупают непосредственно у российских предприятий.

Потолок цен на российскую нефть

Напомним, что с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного предела.

Ранее Spiegel сообщало, что Германия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на наложенные санкции. Посредником используют Индию.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.