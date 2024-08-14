В Індії військові "розсекретили" дані про ядерну зброю публікацією про йогу

Фото занять публікували в Instagram.

Протягом 15 років ВМС Індії використовували два кораблі для запуску ядерних ракет Dhanush - відомо, що на обох є ракетні стабілізатори.

Однак останні дописи індійських ВМС у соцмережах, де показують тренування з йоги на борту цих кораблів, підтвердили підозри аналітиків, що стабілізатори зняли й судна більше не можуть запускати Dhanush.

Це вказує на поступову заміну старих систем на нові підводні човни з балістичними ракетами, такими як INS Arighat, які мають ввести в експлуатацію до кінця 2024 року.