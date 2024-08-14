В Індії військові "розсекретили" дані про ядерну зброю публікацією про йогу

ВМС Індії через захоплення йогою випадково розсекретили плани модернізації ядерної зброї. Виною тому публікація в Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву аналітиків Федерації американських вчених (FAS).
Фото занять публікували в Instagram.
Протягом 15 років ВМС Індії використовували два кораблі для запуску ядерних ракет Dhanush - відомо, що на обох є ракетні стабілізатори.
Однак останні дописи індійських ВМС у соцмережах, де показують тренування з йоги на борту цих кораблів, підтвердили підозри аналітиків, що стабілізатори зняли й судна більше не можуть запускати Dhanush.
Це вказує на поступову заміну старих систем на нові підводні човни з балістичними ракетами, такими як INS Arighat, які мають ввести в експлуатацію до кінця 2024 року.
Нагадаємо, ми повідомляли, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.
Зауважимо, що ще на початку року президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Моді та запросив його відвідати Україну. У разі приїзду прем'єра, це буде його перший візит від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Ми повідомляли, що на початку липня цього року Моді відвідував Росію, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.
День зустрічі Моді з російським диктатором припав на день обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" російськими військовими.
Тоді Зеленський назвав приїзд прем'єра до країни-терориста "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь Індія викликала посла України.
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